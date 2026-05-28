Bayramın ilk gününde acil servisler 'acemi kasaplarla' doldu

Bayramın ilk gününde Türkiye’nin birçok kentinde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle hastanelerin acil servisleri dolup taştı. En az 306 kişi yaralanma şikâyetiyle hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Türkiye genelindeki resmi toplam sayı henüz açıklanmazken acil servislerde özellikle el, kol ve parmak kesileri dikkat çekti. Şanlıurfa’da 232, Afyonkarahisar’da 40, Malatya’da hastanelere ulaşan yaklaşık 30 “acemi kasap” el ve bacak bölgelerindeki kesikler sebebiyle tedavi altına alındı. Gaziantep’te üç kişi yaralanma şikâyetiyle acil servise başvurdu. Kocaeli’nde ise bir yurttaş yaralandı.

Cumhuriyet’e konuşan acil tıp uzmanı Doç. Dr. Sarper Yılmaz, bayram dönemlerinde en sık karşılaşılan vakaların “acemi kasap” yaralanmaları olduğunu söyledi. Sadece kurban kesimi sırasında değil, evde et parçalama sırasında da ciddi travmalar yaşandığını belirten Yılmaz, yurttaşların birçok kesi vakasını evde müdahaleyle geçiştirmeye çalıştığını, bunun ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi.