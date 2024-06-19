Bayramları hüzne dönüştü: Ailesi evinde ölü buldu

Kayseri’de 57 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 14:06
Bayramları hüzne dönüştü: Ailesi evinde ölü buldu
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Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ülkeli Sokak üzerinde bulunan Gül Apartmanı’nda ikamet eden A.G. (57) ailesi tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede A.G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından A.G.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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