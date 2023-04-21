Bayramlaşmaya giden 10 kişilik aile asansörde mahsur kaldı

Siirt'te bayram nedeniyle akrabalarını ziyaretine giden 10 kişilik aile bindikleri 8 kişilik asansörde mahsur kaldı. Aile, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 13:18
Bayramlaşmaya giden 10 kişilik aile asansörde mahsur kaldı
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Siirt Afetevler Mahallesi'nde bulunan Uğur Sitesi’nde yaşanan olayda, Ramazan Bayramı nedeniyle yakınlarını ziyarete gelen 10 kişilik aile, 8 kişilik asansöre bindi.

Aile, arızalanan asansörde mahsur kalınca sitedeki akrabalarına haber verdi.

Bina görevlisi asansörü açamayınca durum itfaiyeye bildirildi.

Kısa sürede binaya gelen ekipler, bir saatlik çalışmayla mahsur kalan aileyi kurtardı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Siirt asansör bayram

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