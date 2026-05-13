Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali birbirine girdi: Polisler yaralandı, çok sayıda gözaltı var

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali birbirine girdi: Polisler yaralandı, çok sayıda gözaltı var

13.05.2026 12:44:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali birbirine girdi: Polisler yaralandı, çok sayıda gözaltı var

İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdirilen kavgada 7 şüpheli gözaltına alındı. 12 polis memurunun hafif yaralandığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, halde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu.

12 POLİS ARBEDE SIRASINDA YARALANDI

Polis ekiplerine zorluk çıkaran gruba biber gazıyla müdahale edilirken arbede sırasında 12 polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi.

Kavgaya karışan 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'i hakkında bıçaklama yaralama, 6'sı hakkında ise polise mukavemet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlgili Konular: #polis #bayrampaşa #gözaltı

İlgili Haberler

Bayrampaşa’da 5 katlı iş yerinde yangın
Bayrampaşa’da 5 katlı iş yerinde yangın Bayrampaşa'da plastik malzeme satışı yapılan 5 katlı iş yerinde yangın çıktı. İçeride bulunan plastik malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin 3 katını tamamen sardı.
Bayrampaşa'da sahte ilaç operasyonu: Milyonlarca hap ele geçirildi
Bayrampaşa'da sahte ilaç operasyonu: Milyonlarca hap ele geçirildi İstanbul Bayrampaşa'da sahte ilaç üretimi yapıldığı tespit edilen imalathaneye düzenlenen operasyonda 1 milyon 500 bin hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken 1 kişi serbest bırakıldı.
Bayrampaşa'da büyük vurgun: 7 milyon lira değerindeki kasayı çaldılar!
Bayrampaşa'da büyük vurgun: 7 milyon lira değerindeki kasayı çaldılar! Bayrampaşa'da girdikleri evden yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu kasayı çalan şüphelilerden N.U. (35) yakalandı. Daha önce 44 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli tutuklanırken, suç ortağının da arandığı öğrenildi. Şüphelilerin hırsızlığın ardından kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.