Bayrampaşa soruşturmasında kritik gelişme: Hasan Mutlu'nun Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk tahliye edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 13 Eylül’de düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında Mutlu’nun Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk de gözaltına alındı, 16 Eylül’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dosyada dün akşam saatlerinde yeni bir karar çıktı. Yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan Özel Kalem Müdürü Öztürk, tahliye edildi.
Rıdvan Öztürk’ün “etkin pişmanlık” kapsamında tahliye edildiği öne sürüldü.