15.11.2025 12:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Bayrampaşa soruşturmasında kritik gelişme: Hasan Mutlu'nun Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk tahliye edildi!

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte tutuklanan Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, yaklaşık iki ay sonra cezaevinden tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 13 Eylül’de düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Mutlu’nun Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk de gözaltına alındı, 16 Eylül’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Dosyada dün akşam saatlerinde yeni bir karar çıktı. Yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan Özel Kalem Müdürü Öztürk, tahliye edildi.

Rıdvan Öztürk’ün “etkin pişmanlık” kapsamında tahliye edildiği öne sürüldü.

İlgili Konular: #Tahliye #Bayrampaşa Belediyesi #Hasan Mutlu

