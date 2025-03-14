Bayrampaşa’da ablasının eski sevgilisi tarafından vuruldu

Bayrampaşa'da güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal (32) broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından silahla bacağından vuruldu.

Bayrampaşa’da ablasının eski sevgilisi tarafından vuruldu
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DHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:54

Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre, güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal, broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından silahla bacağından vuruldu.

Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken Kartal da kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal’ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"BACAĞINDAN YARALANDI"

Çevrede bulunan bir esnaf, “Silah sesi geldi. Sonra insanlar toplanmaya başladı. Bacağından yaralıydı, durumu iyiydi. Güzellik merkezinin broşürlerini dağıtıyordu" dedi.


Etiketler: #bayrampaşa #silah #güzellik merkezi

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