İstanbul'da cinayet: Oto tamirci silahlı saldırıda öldürüldü!
Fatih ilçesinde oto tamir işi yapan Volkan Salcıoğlu'na maskeli bir şüpheli 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Salcıoğlu ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde bir cinayet işlendi.
Edinilen bilgiye göre; oto tamir işi yapan Volkan Salcıoğlu, dükkanında çalıştığı sırada maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın silahından çıkan 3 kurşun Salcıoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Salcıoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salcıoğlu'nu ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Salcıoğlu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
"DURUMU İYİ DEĞİLDİ"
Çevrede esnaflık yapan Ahmet Tükenmez, "Biz yan taraftaydık, silah sesi duyduk. Geldiğimizde saldırganın kaçtığını gördük. Yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu pek iyi değildi. Kendisi esnaf, komşumuz oluyor. Sakin birisiydi" dedi.
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