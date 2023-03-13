Bayrampaşa'da alçı tavan çöktü: 2 çocuk yaralandı
İstanbul'da Bayrampaşa'da 3 katlı binanın 3. Katındaki dairenin odasında alçı tavanının bir kısmı çöktü. Odadaki iki çocuk yaralandı.
Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında; iki çocuk odada oyun oynadığı sırada alçı tavanın bir kısmı çocukların üzerine düştü. Çocukların çığlıkları duyan anne, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocukları ambulansla hastaneye kaldırdı. Çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"BİRİNİN ELİNDE BİRİNİN AYAĞINDA KANAMA VARDI"
Mahalle sakinlerinden Serkan Karagül, "Kiracı beni aradı. Çocukların kafasına bir şeyler düştüğünü söyledi. Çocuklardan birinin eli diğerinin de ayağında kanama vardı biraz da kafasından şişlik vardı. Üstü açık olduğundan nem almış ve çökme olmuş" dedi.
Belediye ekipleri binada inceleme başlattı.
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