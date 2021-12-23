Bayrampaşa'da ayakkabı imalathanesinde sebebi bilinmeyen yangın
Bayrampaşa'da bulunan bir ayakkabı imalathanesi alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Hanife Ana Sokak’ta bulunan bir sanayi sitesinin üçüncü katında çıktı. İddialara göre, sanayi sitesi içinde bulunan ayakkabı imalathanesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İçeride çalışan işçiler binayı hemen boşaltarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bayrampaşa ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, imalathane içerisinde bulunan yanıcı maddeler paniğe neden oldu. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Sanayi sitesinde çalışan Selim Keskin, "Ben yangını sonradan gördüm. Dışarıdaydım. Gelirken çok büyük bir kalabalık vardı. Dumanlar yükseliyordu. İtfaiye hemen geldi. İçeriyi boşalttılar hemen. İçeride çalışan vardı. Hepsini birden tahliye ettiler. Ondan sonra da itfaiye müdahale etmeye başladı" dedi.
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