Bayrampaşa'da bir polis evinde ölü bulundu
İstanbul Bayrampaşa'da bir polis memuru evinde ölü bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru B.K.'den haber alamayan mesai arkadaşları, Orta Mahallesi Göksu Sokak'taki evine gitti.
Kapıyı çilingir yardımıyla açan meslektaşları, hareketsiz halde buldukları B.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Bu arada, B.K.'nin dün öğle saatlerinde saçına PRP işlemi uygulattığı, akşam da halı saha maçına gittiği öğrenildi.
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