Üniversite öğrencisi yurt odasında ölü bulundu

Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:56

Güncelleme: 29.05.2024 - 09:56

Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Ceylan Demir, akşam yurttaki arkadaşlarına kalbinin aşırı çarptığını söyledi.

Ardından duş alıp uyuyan Ceylan Demir'yi sabah arkadaşları uyandıramayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.

ÖLÜ BULUNDU

Çağrılan sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceylan Demir'in cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Demir’in diyabet hastalığının başlangıç seviyesinde olduğu ve herhangi bir tedavi sürecinin başlamadığı öğrenildi.

REKTÖRDEN TAZİYE MESAJI

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da, Demir’in ölümüyle ilgili mesaj yayımladı.

Türkdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programı öğrencilerimizden Ceylan Demir'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve metanet diliyorum. Ceylan’ın güzel hatıraları ve bize kattığı değerler daima yaşayacak. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun!"