TikTok'a özenmişti: Instagram'dan geri adım
Instagram'ın son değişikliği ünlü isimler de dahil olmak üzere yoğun bir tepkiyle karşılandı. Öte yandan TikTok ile rekabet için ana sayfa akışını TikTok'a benzetmeye çalışması da komik bulundu. Bu eleştirilere dayanamayan Instagram'dan geri adım geldi.
Meta çatısı altındaki Instagram, son yılların popüler platformu TikTok ile rekabeti biraz daha kızıştırmak için TikTok benzeri bir dizi özelliğini duyurmuştu. Ancak platformda 300 milyondan fazla takipçisi olan Kylie Jenner dahil olmak üzere artan eleştirilerle karşılaştı.
Her platformun yaşadığı; yeniliklere tepki gösteren kullanıcı sorununa karşı bu defa çok daha ılımlı yaklaşan Instagram, geri adım atmaya karar verdi. Artan eleştirilerin ortasında Instagram, perşembe günü yaptığı açıklamada, uygulamanın tam ekran sürümü de dahil olmak üzere yakın zamanda duyurulan bazı değişiklikleri geri çektiğini söyledi.
YENİLİK ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
Instagram CEO’su Adam Mosseri verdiği demeçte, “Kesinlikle büyük bir geri adım atıp yeniden bir araya gelmemiz gerekiyor” dedi.
Instagram’ın geri adımı aslında geçici bir çözüm. Mosseri, özelliklerin yeniden planlandığını söylüyor. Şimdilik, sosyal medya platformu, uygulamanın tam ekran test sürümünü aşamalı olarak kaldırıyor ve önerilen gönderi ve hesapların sayısını geçici olarak azaltıyor. Ancak amaç, algoritmalarda ince ayar yapmak ve daha alakalı öneriler sunarak kullanıcıları memnun edecek bir yayınla tekrar denemek.
Mosseri, “Alanınızda daha önce takip etmediğiniz bir şey keşfettiğinizde, sadece harika olmalı. Bunu görmekten memnun olmalısınız” diyerek bunu şu an gerçekleştiremediklerini belirtiyor.
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