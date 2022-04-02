Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangında 250 güvercin öldü, otomobil küle döndü
Bayrampaşa'da bulunan bir iş yerinin çatısında çıkan yangında içlerinde 250'ye yakın güvercin bulunan kümesler ve bir otomobil yandı. Kümeslerde bulunan güvercinler ölürken, otomobil de kullanılmaz hale geldi.
Yangın, 08.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Rami Kışla Caddesi İşkent sitesinde bulunan 3 katlı bir iş yerinin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Çatı katında bulunan iki kümes ve bir otomobil de yandı. Kümeslerde bulunan yaklaşık 250 güvercin ölürken otomobil de kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
Esnaf Ertan Mumcu, "Ne olduğunu bizde bilmiyoruz. Kapının önünde bekliyorduk. Bir anda parladı alevler çıktı. İtfaiye ekipleri geldi" dedi.
Yanan iş yerinde esnaf olan Halil Çağlayan, "Koştuk yetişemedik. Su alalım derken o anda her tarafa yayıldı. Burada nereden baksan yüze yakın araç var. İki tane kümes yandı. Kümesin birinde 200'e yakın diğer kümeste 50 güvercin vardı onlar yandı telef oldu. Bir tane de aracımız yandı" dedi.
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