Bayrampaşa’da kafedekilere silahlı saldırı: 3 yaralı
İstanbul Bayrampaşa’da 2 şüpheli kafeye rastgele ateş açtı. Silahlı saldırıda kafe içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken saldırganlar kayıplara karıştı.
Olay, Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Otomobille gelen iki kişi kafeye rasgele 4 el ateş etti. Saldırıda, kafe içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
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