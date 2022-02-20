Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'de dün ofisinde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı.
Arslan'ın Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan cenazesi, İzmit'teki Fevziye Camisi'ne getirildi. Burada Arslan'ın eşi Suna ve kızı Nazlıcan Arslan ile mesai arkadaşları taziyeleri kabul etti.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, camiye gelerek Arslan ailesine başsağlığı diledi.
"FAİLİ MEÇHULLER GİBİ KAYBOLUP GİTMESİN"
Vali Yavuz'dan eşinin ölümüne neden olan zanlının arkasında bulunduğunu öne sürdüğü kişilerin yakalanmasını isteyen Suna Arslan, "O zaman gönlümü ferahlatırsınız, yetim de olsa çocuğumun, başımın dimdik durmasını sağlarsınız. Uğur Mumcu'lar, Abdi İpekçi'ler, faili meçhuller gibi kaybolup gitmesin Güngör Arslan. Gerçeği bulun lütfen, sizden sadece bunu istiyorum" dedi.
Yavuz da bunun üzerine, "Acınızı paylaşıyorum, hiç endişeniz olmasın bulacağız. Herkes de bulduğumuzu görecek. Şu anda başka bir şey söyleyemem ama her yönüyle bakıyoruz. Kısa zamanda sonuçlandıracağız" diye konuştu.
Arslan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Yavuz ve Büyükakın ile aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda gazeteci, politikacı ve vatandaş katıldı.
NE OLMUŞTU?
İnternet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, dün Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Cinayet zanlısı R.Ö, suç aleti tabancayla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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