Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
Olay 15 Şubat akşamı saat 20.30'da Zeytinburnu Cevizlibağ'da meydana geldi. Otomobille ilerleyen Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara, silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda Adem Çakıcı sağ bacağından yaralandı. Olayın ardından Çakıcı'nın kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi'ne gitti.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Çakıcı'nın yaralandığı silahlı saldırının bir motosiklet ve otomobildeki kişilerce yapıldığını tespit etti.
Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen 3 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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