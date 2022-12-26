İstanbul'da ünlü kafede skandal olay... Tuvalette gizli kamera bulundu
İstanbul Fatih'te bir kafeye giden Merve B., tuvalette kamera düzeneği olduğunu fark etti. Kadının olayı polis ekiplerine bildirmesinin ardından, düzeneğin kafenin garsonu tarafından yerleştirildiği tespit edildi. İtirafta bulunan Nurullah N., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
24 Mayıs günü arkadaşlarıyla İstanbul Fatih'te bulunan bir kafeye giden Merve B. isimli kadın, kafenin tuvaletine gitti. Merve B., iddiaya göre bir süre sonra klozeti gösterir şekilde yerleştirilmiş bir kamera düzeneği olduğunu farketti.
Kafeye, olayın ardından ihbar üzerine polis ekipleri gelerek yaptıkları araştırma sonucunda düzeneğin bağlı olduğu telefonu tespit etti.
GARSON TUTUKLANDI
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre düzeneğin bağlı olduğu telefon kafede garson olarak çalışan 18 yaşında Nurullah N.'ye ait olduğu tespit edildi.
Düzeneği kurduğunu itiraf eden Nurullah N. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Savcılık, tutuklu garsona 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
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