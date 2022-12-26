İstanbul'da ünlü kafede skandal olay... Tuvalette gizli kamera bulundu

26 Aralık 2022 Pazartesi, 11:45

24 Mayıs günü arkadaşlarıyla İstanbul Fatih'te bulunan bir kafeye giden Merve B. isimli kadın, kafenin tuvaletine gitti. Merve B., iddiaya göre bir süre sonra klozeti gösterir şekilde yerleştirilmiş bir kamera düzeneği olduğunu farketti.

Kafeye, olayın ardından ihbar üzerine polis ekipleri gelerek yaptıkları araştırma sonucunda düzeneğin bağlı olduğu telefonu tespit etti.

GARSON TUTUKLANDI

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre düzeneğin bağlı olduğu telefon kafede garson olarak çalışan 18 yaşında Nurullah N.'ye ait olduğu tespit edildi.

Düzeneği kurduğunu itiraf eden Nurullah N. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Savcılık, tutuklu garsona 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.