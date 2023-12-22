Bayrampaşa'da polis ile kafe çalışanları arasında kavga!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 11:48

Güncelleme: 22.12.2023 - 11:48

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir kafede, salı akşamı saat 22.40'ta İstanbul genelinde yapılan huzur denetimi için polis ve bekçiler bir kafeye girdi. Polislerden biri kafede oturan T.G.'den kimlik istedi.

'POLİSE KÜFÜR ETTİ' İDDİASI

Bir süre cüzdanından kimlik çıkarmakla uğraşan T.G. iddiaya göre polise küfür etti. Polis memuru kendisine küfür eden T.G.'ye itince arbede çıktı. Diğer polisler de olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada kafedeki bir çalışan bekçilerden birine tekme attı. Olaylar bir anda büyüdü.

2 POLİS VE 1 BEKÇİ YARALANDI

Arbede kavgaya dönüştü. Polis biber gazı ile kafe çalışanlarına müdahale etti. Olaylarda 2 polis memuru ile 1 bekçi yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından T.G. ile birlikte kafede bulunan E.G.(22), M.G.(18), R.G.(26), F.G.(33) görevli memura mukavemet suçundan gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.