Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma polisi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru Koray Sütçü (31), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 09:02
Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma polisi hayatını kaybetti
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Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli olan polis memuru Koray Sütçü, cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

CENAZESİ BUGÜN

Genç polisin cenazesi cuma namazını takiben Ortaköy Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. 


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