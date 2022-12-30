Bayrampaşa'da tokat şakası cinayetle bitti
Bayrampaşa'da bir eğlence mekanında oturan iki arkadaştan birinin diğerine şaka olsun diye attığı tokatın ardından tartışma çıktı. Şahıs, 2 kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
İstanbul Bayrampaşa'da iddiaya göre, bir eğlence mekanında oturan Ş.K. isimli şahsa M.Ö. tarafından şaka amaçlı tokat atıldı.
Bunun üzerine M.Ö. ve Ş.K arasında tartışma çıktı. Tartışma mekanın dışına taştı. U.K. isimli şahıs, yanında getirdiği 2 silahtan birini arkadaşı M.Ö.'ye verdi.
Ardından M.Ö. ve U.K., Ş.K.'yi silahla vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.K.' nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri U.K.'yi Başakşehir'deki adresinde M.Ö.'yü de Fatih'te yakalayarak gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan araştırmalarda 1 adet ruhsatsız silah ile 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildikleri adli mahkemelerce tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Öte yandan talihsiz adamın yanındakiler tarafından sokak ortasında darp edildiği anlar kameraya yansıdı.
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