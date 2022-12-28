Minibüsündeki çiftçiye kırmızı ışıkta silahlı saldırı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 15:32

Olay, öğle saatlerinde, Beypazarı ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Tekin Men, 06 BCC 720 plakalı minibüs ile alışveriş için semt pazarına giderken kırmızı ışıkta durdu.

Bu sırada Murat A. ve Burhan A. kardeşler, henüz bilinmeyen nedenle Men'e tabancayla ateş etmeye başladı. Men, vücuduna isabet eden mermilerle yaralanırken, kaçan saldırganlar ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Men, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Tekin Men'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.