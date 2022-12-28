Kayseri'de büfeye silahlı saldırı: 2 yaralı

Kayseri’de kimliği henüz belirsiz kişilerce bir büfeye tabancayla açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 15:15
Kayseri'de büfeye silahlı saldırı: 2 yaralı
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Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde, 28 Aralık Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, büfeye tabancayla ateş açtı.

Bu sırada büfede bulunan T.Ç. ve M.A. kurşunlarla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 


Kayseri büfe silah silahlı saldırı

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