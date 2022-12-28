Kayseri'de büfeye silahlı saldırı: 2 yaralı
Kayseri’de kimliği henüz belirsiz kişilerce bir büfeye tabancayla açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde, 28 Aralık Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, büfeye tabancayla ateş açtı.
Bu sırada büfede bulunan T.Ç. ve M.A. kurşunlarla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı geçti
- Mengü'nün iddiasına Akşener'in danışmanından yanıt
- Sessizliğini bozdu
- 'Gök kubbeyi başınıza yıkarız'
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu
- 'Tüm bilgileri kayıt altına aldım, öldürülürsem...'
- Gökbakar'ın o paylaşımı işletmecileri harekete geçirdi
- Doğalgaz borusu patladı: Uçuş trafiği durdu
- Buzları eriten buluşma
- Şentop'tan seçim tarihi açıklaması