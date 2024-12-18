Bayrampaşa'da yüksekten düşerek can vermişlerdi: Olay anının görüntüsü ortaya çıktı!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 15:08

Güncelleme: 18.12.2024 - 15:15

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Altıntepsi Mahallesi'nde dün saat 01.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Uğur Bolat (35) ve Halil Doğan (35) kaldırımda oturarak sohbet etmeye başladı. İki arkadaşın yaslandığı tel çit kırıldı. İki kişi yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 çocuk babası Halil Doğan'ı hastaneye kaldırdı. Uğur Bolat’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan ve Bolat’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemelerin ardından ailelerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki arkadaşın yüksekten düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Uğur Bolat ve Halil Doğan’ın art arda düştükleri görülüyor.