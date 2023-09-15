Bayrampaşa'daki AVM'de faciadan dönülmüştü... Teröristin çantasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'daki bir AVM'de kolundaki çantası aniden alev alan Doğukan B. ile yanında bulunan Sinan A. gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Şans eseri herhangi bir can kaybına yol açmayan patlama anı görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, patlayıcı düzenek bulunan çantayı AVM'de bulunan ünlü bir giyim markasının mağazasına bırakacakları saptandı.
Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde dolaşan Doğukan B.'nin kolunda taşıdığı çanta bir anda alev almaya başladı. Çantanın durup dururken yanan şüpheli ihbar üzerine yanındaki Sinan A. ile gözaltına aldı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde iki şüpheli yürürken bir anda patlama oluyor. Bu sırada şüphelilerin yanından geçenler de büyük panik yaşıyor.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan şüpheliler, ifadelerinde PKK terör örgütü mensuplarından RODEM kod adlı S.D.'nin kendilerine yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, S.D.'nin yurtdışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerden aldırdığını itiraf etti.
S.D.'nin yine örgüt mensubu Y.E. ile patlayıcı düzeneği hazırlayıp kendilerine verdiğini, daha sonra bu düzeneğin olduğu çantayı söz konusu alışveriş merkezindeki mağazalardan birine bırakmak için AVM'ye geldiklerini ancak çantanın henüz bilmedikleri bir nedenle yandığını anlattı.
KENT ORMANI'NDA DA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Şüphelilerin aynı zamanda polise Sultangazi'deki Kent Ormanı'na da yangın çıkarmak üzere düzenek yerleştirdiklerini itiraf etmesi üzerine ormanda arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 3 adet düzenek bulunarak imha edildi. Düzeneklerin ısıya duyarlı olduğu ve güneşle birlikte belli bir sıcaklığa ulaşınca ufak bir patlamaya neden olarak yangın çıkardığı tespit edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma!
- THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
- Mesaj atıp çatıdan atladılar!
- Erdoğan dün görevden almıştı
- Özgür Özel adaylığını ilan etti
- Eris varyantı resmen Türkiye'de...
- Ebrar Karakurt önergesine ret!
- Önce evlerini sonra vücutlarını istila ettiler
- Havacılık üniversitesinin başına gelene bak!