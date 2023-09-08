Kahramanmaraş'ta depremzedelerin kaldığı çadırda patlama!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremzedelerin kaldığı oba çadırında yangın ve patlama meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 18:03
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde  depremzedelerin yaşadığı oba çadırında yangın ve paylama meydana geldi. 

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanları fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden ve diğer çadırlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Çıkan yangında 12 oba çadırı kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.


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