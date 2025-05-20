Bazanın içinde yakalandı, savunması pes dedirtti: 'Başım döndü, yatıyordum'

Bartın'da görevi yaptırmamak İçin direnme, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, mala zarar verme gibi suçlardan suçlardan kaydı bulunan görevi yaptırmamak için direnme suçundan 10 ay hapis cezası bulunan E.E.'yi yakalamak için Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.
İfadesi bulunması rağmen Bartın 1.Asliye Ceza Mahkemesi'ne ifade vermeye gitmemesi nedeniyle de araması bulunan E.A., evinde sıkıştırıldı.
Zanlı ifade ve işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne çıkarıldı.