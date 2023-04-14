'Bazen bana geliyorlar' deyip, 5 akrabasını bıçakladı: Cezası belli oldu

Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:08

Güncelleme: 14.04.2023 - 11:08

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde geçen yıl 15 Temmuz'da; madde bağımlısı olduğu belirtilen Osman Ekin, ailevi nedenlerle ağabeyi Ö.E. (44), amcası F.E. (61) ve ağabeyinin kayınpederi A.C.Ü. (65) ile tartıştı.

ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Bu sırada Osman Ekin, yanındaki bıçakla tartıştığı 3 kişi ile kendilerini ayırmak isteyen akrabaları H.E. (50) ve R.G.'yi (44) de yaralayıp kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osman Ekin'i, Değirmenönü Mahallesi'ndeki ormanda elinde bıçakla çıplak halde buldu.

TUTUKLANDI

Bir süre polise direnen Ekin, gözaltına alındı. Emniyet'te ifade vermeyen Ekin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında ‘kasten yaralama suçundan’ Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Osman Ekin, karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

"BAZEN BANA GELİYORLAR"

Mahkeme heyeti başkanı, adli tıp kurumundan beklenen raporun kendilerine ulaştığını belirterek, rapora göre sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiğini ifade etti. Son sözü sorulan Osman Ekin, psikolojisinin bozuk olduğunu öne sürerek, "Pişmanım. Olay tarihinde kendimde değildim. Bazen bana geliyorlar. İlaç kullanmadığımda sıkıntı yaşıyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, adli tıp raporuyla akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Osman Ekin'e, 5 kişiyi yaralama suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliye talebini reddedip, tutukluluk halinin devamına hükmetti.