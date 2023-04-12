Üsküdar'da tacize uğradığını iddia eden çocuk bakkalı çakıyla yaraladı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 17:18

Güncelleme: 12.04.2023 - 17:19

Validei Atik Mahallesi, Çinili Mescit Sokak'ta saat 10.30 sıralarında bakkala gelen T.B. ile bakkal sahibi M.K. arasında tartışma çıktı. M. K.'yı bıçakla yaralayan T. B. olay yerinden yaya olarak ayrıldı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan M. K., ambulansla Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun bakkalın önündeki görüntüleri bir yurttaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, elinde bıçakla bir şeyler söyleyen çocuğun yaya olarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

ÇOCUĞUN YAKINLARI DÜKKANI BİR BİRİNE KATTI

Olayın duyulmasının ardından, çocuğun yakınları bakkala gelerek ortalığı bir birine kattı. Dükkanın camların kıran grup, önündeki motosiklete ve dolaplara da zarar verdi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

GÖZALTINA ALINAN ÇOCUKTAN TACİZ İDDİASI

Polis ekipleri tarafından olayda kullanılan bıçakla birlikte gözaltına alınan T. B.'nin ilk ifadesinde, M. K.'nin tacizde bulunduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

T. B.'nin Emniyet'teki işlemleri devam ederken, hastaneye kaldırılan M.K.'nın omzundan ve göğsünden bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.