Denizde Dehşet filminin konusu ne? Denizde Dehşet filminin oyuncuları kim?
Denizde Dehşet filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Denizde Dehşet filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Denizde Dehşet filminin konusu ne? Denizde Dehşet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Denizde Dehşet (47 Metres Down) filminin yönetmen koltuğunda Johannes Roberts oturuyor. Senaristliğini Ernest Riera üstleniyor. Peki, Denizde Dehşet filminin konusu ne? Denizde Dehşet filminin oyuncuları kim?
DENİZDE DEHŞET FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç kız kardeşler Kate ve Lisa, güneş, eğlence ve macere dolu bir tatil yapmak için Meksika'ya giderler. Macerasever Kate, kız kardeşine köpek balıklı sularda dalış yapmayı önerir. Fakat Lisa, Kate kadar hevesli değildir. Kate'in ısrarına dayanamayan Lisa teklifi kabul eder ve dalış yapmaya giderler. Koruyucu kafesle güvenli bir şekilde suyun altına inen kardeşler oldukça heyecanlanır çünkü kafesin etrafını görkemli köpek balıkları sarmıştır. Fakat bir süre sonra heyecan yerini korkuya bırakır. Koruyucu kafes, bağlı olduğu tekneden kopar ve suyun derinliklerine doğru inmeye başlar. Oksijenleri tükenmeye başlayan kız kardeşler, etrafı köpek balıkları dolu sudan canlı olarak yüzeye çıkmanın yolunu ararlar.
DENİZDE DEHŞET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mandy Moore
Claire Holt
Matthew Modine
Yani Gellman
Chris J. Johnson
Santiago Segura
Axel Mansilla
Brianne Tju
Corinne Foxx
Khylin Rhambo
Davi Santos
DENİZDE DEHŞET FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Denizde Dehşet filminin IMDb puanı 5.6 olarak belirlendi.
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