Yayınlanma: 12.08.2023 - 13:46

Güncelleme: 12.08.2023 - 13:46

Denizde Dehşet (47 Metres Down) filminin yönetmen koltuğunda Johannes Roberts oturuyor. Senaristliğini Ernest Riera üstleniyor. Peki, Denizde Dehşet filminin konusu ne? Denizde Dehşet filminin oyuncuları kim?

DENİZDE DEHŞET FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç kız kardeşler Kate ve Lisa, güneş, eğlence ve macere dolu bir tatil yapmak için Meksika'ya giderler. Macerasever Kate, kız kardeşine köpek balıklı sularda dalış yapmayı önerir. Fakat Lisa, Kate kadar hevesli değildir. Kate'in ısrarına dayanamayan Lisa teklifi kabul eder ve dalış yapmaya giderler. Koruyucu kafesle güvenli bir şekilde suyun altına inen kardeşler oldukça heyecanlanır çünkü kafesin etrafını görkemli köpek balıkları sarmıştır. Fakat bir süre sonra heyecan yerini korkuya bırakır. Koruyucu kafes, bağlı olduğu tekneden kopar ve suyun derinliklerine doğru inmeye başlar. Oksijenleri tükenmeye başlayan kız kardeşler, etrafı köpek balıkları dolu sudan canlı olarak yüzeye çıkmanın yolunu ararlar.

DENİZDE DEHŞET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mandy Moore

Claire Holt

Matthew Modine

Yani Gellman

Chris J. Johnson

Santiago Segura

Axel Mansilla

Brianne Tju

Corinne Foxx

Khylin Rhambo

Davi Santos

DENİZDE DEHŞET FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Denizde Dehşet filminin IMDb puanı 5.6 olarak belirlendi.