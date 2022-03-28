Bazı illerde 'limit' aşıldı: 'Türkiye'de temiz hava hakkı gasp ediliyor'

28 Mart 2022 Pazartesi, 09:37

Türkiye'de pek çok ilde kanserojen partikül maddeden kaynaklı hava kirliliği, belirlenen sınırların çok üzerinde seyrediyor. Havayı kirleten en büyük tehlikelerden biri de Dünya Sağlık Örgütü'nün kanserojen madde ilan ettiği 'Partikül Madde 2.5' isimli madde.

Bu çok ince kanserojen partiküllerin özellikle dizel araçlardan salındığı biliniyor. Türkiye'de henüz ‘Partikül Madde (PM) 2.5' kirliliği ile mücadele etmek için belirlenmiş yasal bir limit değer bulunmadığını söyleyen Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Gökhan Ersoy, Türkiye'de insanların temiz hava hakkının gasp edildiğini belirtti.

PEK ÇOK İLDE LİMİT AŞILDI

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Ersoy, İstanbul, Ankara, Iğdır, Çanakkale, Edirne, Kahramanmaraş ve Zonguldak başta olmak üzere pek çok şehirde partikül madde kirliliğinin halk sağlığını tehdit eden limit değerlerin üzerinde olduğunu kaydetti.

“Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir bölgede kanserojen partikül maddeden kaynaklanan hava kirliliğinin yılda 35 günden fazla yaşanması bölge için büyük tehdit oluşturur” diyen Gökhan Ersoy, Türkiye'nin pek çok şehrinde hava kirliliği olan gün sayısının 100'lerle, 200'lerle ifade edildiğini söyledi.