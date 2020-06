Dünyanın en temiz havasına sahip bölgesi açıklandı

04 Haziran 2020 Perşembe, 16:02

webtekno.com’da yer alan habere göre, ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin resmi dergisi olan Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayınlanan bir araştırmada Antarktika Kıtası'nı çevreleyen Güney Okyanusu, dünyada en temiz havaya sahip bölge olduğu tespit edilmiş. Antarktika Okyanusu olarak da bilinen su kütlesi, Dünya'nın dördüncü büyük ve en son tanımlanmış okyanusu konumunda.

Güney Okyanusu’nun bu ünvanı almasının nedeni, insan etkisinin en az olduğu yer olması. Güney Okyanusu'nda biroaerosol bileşimini inceleyen bilim insanları, bölgede insan etkisiyle doğaya salınan mikroparçacıkların, diğer alanlara göre çok daha az olduğunu tespit etti.

GÜNEY OKYANUSU VE ANTARKTİKA KITASI KİRLİLİKTEN ETKLENMİYOR

Küçük katı partiküllerin veya sıvı damlacıkların gaz içinde dağılması anlamına gelen aerosoller ve havada asılı duran gazlar, hava kirliliğine neden olan etmenlerin başında geliyor. Fakat araştırmacılar, insan yaşamından uzak olan Güney Okyanusu ve Antarktika Kıtası’nın bu kirlilikten görece etkilenmediğini söylüyor.

Havadaki bakterileri, alt atmosferin özelliklerini çıkarmak için bir ‘teşhis aracı’ olarak kullandıklarını belirten araştırma ekibi, bölgenin bakir kaldığını ve bozulmadığını ifade ediyor. 2000 yılında, Uluslararası Hidrografik Örgütü (International Hydrographic Organization) tarafından Dünya'nın beşinci okyanusu olarak kabul edilen Güney Okyanusu, 21 bin kilometrelik bir uzunluğa sahip.

FOSİL YAKITLAR ATMOSFERDEKİ KARBONDİOKSİT MİKTARINI ARTIRIYOR

İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen hava kirliliği, yeryüzündeki canlı hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Araştırmalar; sanayi, endüstri ve ısınmada kullanılan fosil yakıtlar ile ormanların tahribinin, atmosferdeki karbondioksit miktarını yüzde 5 oranında arttığını gösteriyor.

HER YIL YEDİ MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünyada her yıl yedi milyon insan hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Kalp hastalığı, felç ve akciğer kanseri dahil pek çok hastalık riskini artırdığı ifade edilen hava kirliliği, günümüzde hala küresel bir halk sağlığı krizi olmaya devam ediyor.