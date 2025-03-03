Bazı mahkemeler, ihtiyati tedbir kararlarını farklı şekilde yorumluyor: Kanser ilaçlarına ulaşmak git gide zorlaşıyor

Yayınlanma: 03.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2025 - 04:00

Bazı kanser ilaçları, SGK’nin listesinde olmadığı için hastalar uzun süredir iş mahkemelerinde ihtiyati tedbir istemiyle açılan davalarla ilaçlarını temin etmeye çalışıyordu. Yakın zamana kadar hasta avukatlarının “telafisi mümkün olmayacak zararların doğacak olması” gerekçesiyle açtığı bu davaların büyük kısmı onaylanıyor ve hastalar devam eden mahkeme süreçlerine karşın SGK’nin geri ödeme listesinde olmayan ilaçlarını temin ederek tedavi oluyordu.

Ancak Yargıtay’ın söz konusu kararlarıyla ihtiyati tedbir kararı alınabilmesi oldukça sıkı şartlara bağlandı ve “davanın başında, davanın esasını çözecek karar verilemez” kararı kanser hastalarını zora soktu.

AİLELER İSYANDA

Hukukçular son gelişmelerle birlikte, ihtiyati tedbir istemiyle açtıkları davaların bölge mahkemeleri tarafından farklı şekilde yorumlanabildiğine dikkat çekti. Bazı bölge mahkemeleri, devam eden tedavi süreçlerini dikkate alarak ihtiyati tedbir istemini onaylarken bazı bölge mahkemeleri ise Yargıtay’ın son kararlarını dikkate alarak zamanla yarışan kanser hastalarının ilaçlarını temin etmeleri için açılan davaları reddediyor.

Cumhuriyet’e konuşan bir hasta yakını da kararın uygulanma şekline tepki gösterdi. Aile olarak 6 Şubat depremlerini Hatay’da yaşadıklarını belirten hasta yakını, 9 yaşındaki kuzeninin çocukluk çağı kanseri nedeniyle iki yıldır tedavi gördüğünü ancak bölge mahkemesi kararıyla yaklaşık iki aydır ilaç beklediklerini belirterek “Siz ölün, ilacınız arkadan yetişecek diyorlar. Bu tarz davalara bakan 15 bölge mahkemesinden bazıları Yargıtay kararı sonrasında ihtiyati tedbir kararlarına itiraz ediyor. Bizim davamızın görüldüğü mahkeme de bunlardan biri. Ayrıca tedavi ve rutin kontroller için Hatay’da gerekli olanakların olmaması nedeniyle Adana’daki hastanelere gitmek zorunda koruyoruz” dedi.