'Gelinim Mutfakta' programını aniden bırakmıştı: Nursel Ergin'in kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:06

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:06

2007 yılında katıldığı ‘Var Mısın Yok Musun’ yarışmasıyla adını duyuran Nursel Ergin, uzun süre Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Gelinim Mutfakta’ programının sunuculuğunu üstlenmişti. Ancak geçtiğimiz yıl aniden yarışmadan ayrılmış ve bu karar izleyicilerini üzmüştü.

Ayrılığına ailevi sebepleri gerekçe gösteren Ergin’in, aslında 8 ay boyunca meme ve rahim kanseriyle mücadele ettiği iddia edildi.

Sabah’ın haberine göre, ünlü sunucu zorlu süreci atlatarak kanseri yenmeyi başardı.

YENİDEN EKRANLARDA OLACAK!

Ergin’in beklenmedik vedasının ardından, neden ‘Gelinim Mutfakta’yı bıraktığı sorusu tekrar gündeme geldi. Ancak güzel sunucu, ekranlardan uzun süre ayrı kalmadı. ATV ekranlarında ‘Nursel ile Mutfak Bahane’ adlı yeni bir yemek programıyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her gün saat 14.00’te yayınlanacak olan ‘Nursel ile Mutfak Bahane’, hem lezzetli yemek tarifleri hem de eğlenceli anlarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.

Programda dört gelin, kayınvalideleriyle birlikte mutfağa girerek hünerlerini sergileyecek. Ancak bu kez kazananı belirleyen kayınvalideler değil, eşler olacak.

Hem yemek hem de rekabet dolu anlarıyla dikkat çeken ‘Nursel ile Mutfak Bahane’, izleyiciler tarafından şimdiden merakla bekleniyor.