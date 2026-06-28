Bazı okullarda sosyal medya odaklı törenler tartışma yarattı: ‘Karne bir düğün seremonisi değildir’

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte okullarda düzenlenen karne törenleri bu yıl da farklı görüntülere sahne oldu. Bazı okullarda öğrencilere kına yakılması, özel konseptlerle kutlamalar düzenlenmesi ve sosyal medya odaklı paylaşımlar kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Bir kesim bu uygulamaları öğrencilerin başarısını ve sevincini paylaşmanın yeni yolları olarak değerlendirirken bazı eğitimciler ve veliler ise karne gününün amacından uzaklaştığını savundu.

Cumhuriyet’e konuşan çocuk gelişimi, çift ve aile danışmanı Elanur Buğçe Oral, son yıllarda karne kutlamalarının giderek daha gösterişli hale geldiğini belirterek bunun çocukların başarı algısı üzerinde etkilerine dikkat çekti.

Oral, “Karne, aslında bir çocuğun yıl boyunca gösterdiği çabanın geribildirimlerinden yalnızca biridir. Bir zafer anı veya bir düğün seremonisi değildir. Abartılı kutlamalar, sosyal medya odaklı törenler, çocuğun zihninde başarı kavramını araç olmaktan çıkarıp bir gösteri unsuruna dönüştürüyor. Çocuk, başarının kendisi için değil, dışarıya sunulan bir vitrin için gerekli olduğunu düşünmeye başlayabiliyor” dedi.

‘EBEVEYN BEKLENTİLERİ’

Kutlamaların çocukların ihtiyaçlarından çok ebeveyn beklentileriyle ilişkilendirilebildiğine dikkat çeken Oral, “Karne yalnızca çocuğun değil, bazen ebeveynin de görünür olduğu bir vitrin haline gelebiliyor. Karne bir sonuç değil, bir farkındalık belgesidir” dedi.

“Başarı, taşınması gereken ağır bir yüke dönüşebilir” uyarısında bulunan Oral, “Çocuk, eğer takdir alamazsa aynı ilgiyi göremeyeceği kaygısını yaşayabilir. Bu baskı, çocuğun hata yapma korkusunu artırır ve kendisi olma özgürlüğünü sınırlar. Aidiyet ve değerlilik duygusunun korunması büyük önem taşıyor. Çocukların kınaya, şatafata, gösterişli organizasyonlara değil dinlenmeye, oyun oynamaya ve anlaşıldıklarını hissetmeye ihtiyaçları var” diye konuştu.