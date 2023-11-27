Bazı vapur ve BUDO seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:39

Güncelleme: 27.11.2023 - 09:39

Koceli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karamürsel-Hereke, Hereke-Karamürsel deniz ulaşım seferlerinin 14.00’e kadar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi Açıklamada, 14.00’ten sonraki seferlerin hava durumuna bağlı güncelleneceği aktarıldı.

BUDO SEFERLERİ DE İPTAL

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi de programdan kaldırıldı.