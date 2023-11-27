Bazı vapur ve BUDO seferleri iptal edildi
Kocaeli’de bazı vapur seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları da iptal edildi.
Koceli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karamürsel-Hereke, Hereke-Karamürsel deniz ulaşım seferlerinin 14.00’e kadar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi Açıklamada, 14.00’ten sonraki seferlerin hava durumuna bağlı güncelleneceği aktarıldı.
BUDO SEFERLERİ DE İPTAL
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi de programdan kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- '7.9 büyüklüğünde depremi görecektir'
- ‘Üç belediye başkan adayımız haricinde...'
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- AKP’de İstanbul adaylığı için iki isim yarışacak!
- Ünlü şarkıcı, Zafer Partisi'ne katıldı
- İYİ Parti’den ‘Fatih Akşener’ açıklaması!
- Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
- İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!