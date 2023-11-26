Marmara Denizi’nde fırtına: Dalgalar 2-3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi

Marmara Denizi’nde beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterdi. Fırtınanın etkisiyle Beşiktaş sahiline vuran dalgalar 2 3 metre boyuna ulaştı. Şehir Hatları ve İDO seferleri iptal edildi.

İHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 09:00
Marmara Denizi’nde fırtına: Dalgalar 2-3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği haftasonu Marmara Denizi’nde beklenen kuvvetli fırtına ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Cumartesi öğle saatlerinde başlayan fırtınanın pazar akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülen fırtına İstanbul’da etkisini gösterdi. Beşiktaş sahiline vuran dalgaların boyu 2-3 metreye ulaşırken deniz seferleri de olumsuz etkilendi.

Sahilde bulunan yurttaşlar ise kıyıya vuran dalgaların keyfini çıkardı. Dalgaların kıyıya vurduğu esnada bazı yurttaşlar cep telefonuyla fotoğraf ve video çekerken bazı yurttaşlar ise sahil kenarında dalgaları seyretti. 2 arkadaşın dalgalara aldırış etmeden sahilde bisiklet sürdüğü anlar kameraya yansıdı. Bir gemi ise dalgalara rağmen ilerlemeye çalışırken görüntülendi.

İDO'DA SEFER İPTALİ

İDO tarafından yapılan açıklamada fırtınanın etkisiyle pazar günü de deniz seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.


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