BBP İstanbul İl Başkanlığı’nın ortak kampanyasında üye dayatması yapıldığı iddiası: Kızılay siyasete de başladı

Yayınlanma: 03.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.12.2024 - 07:12

Kızılay, rant odaklı alım satım politikaları ve tartışmalı ihalelerle sık sık gündeme geliyor. Kızılay, kan veren yurttaşların Cumhur İttifakı’na bağlı Büyük Birlik Partisi’ne (BBP) üye yapılmak istenmesiyle gündemde. İddiaya göre İstanbul Bağcılar’da Kızılay’ın kan bağışı çadırında kan veren yurttaşlar BBP’ye üye yapılmak istendi. Yurttaşların ve bağışçıların tepkisi üzerine partililer çadır dışına çıktı. BBP’liler faaliyetlerine burada devam etti.

Cumhuriyet’in ulaştığı Kızılay kaynakları söz konusu faaliyetlerin başka kentlerde de uygulanacağını ifade etti. Konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Kızılay’ın bu uygulamaları nedeniyle yurttaşlar kan vermeyi azalttı. Kan bağışlarımız düştü. Yalnızca takas yapılabiliyor. Bu uygulamalardan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. 156 yıllık kuruma da bu kuruma sahip çıkmaya çalışan halka da yazık oluyor.”

PAYLAŞIM DA YAPILDI

Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın üç gün önce Instagram sayfasından fotoğraflarla yaptığı paylaşımda, “Kızılay İl Başkanlığı ile başlattığımız kampanyamızın ilk startını Bağcılar ilçemizden bugün verdik. İl başkanımız sayın Gökhan İlgar ve ilçe başkanımız Tunay Şahin kan vererek kampanyamıza destek oldular. Milletimizin bize bizim milletimize ihtiyacımız var” dendi.