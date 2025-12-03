BBP lideri Destici, asgari ücret için rakam verdi

Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP'nin lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında engelli vatandaşlar ile bir araya geldi.

Destici, burada yaptığı konuşmada, ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"ASGARİ ÜCRET NET 33 BİN 50 LİRA YAPILMALI"

Destici, Türkiye halkının birinci gündem maddesinin ekonomi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Enflasyon rakamları açıklandı. Ve 0,87 gibi bir rakam açıklandı. Yıllık bazı da bunu değerlendirdiğimiz de otuzun üstünde otuz bir gibi yıl sonu bir enflasyon gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Tabii burada benim en çok ilk önce gözüme çarpan şu oldu. Ama yıllık kira artışına baktığımızda bu 35,9 yani 36 gibi gerçekleşti. Yıllık enflasyon 30-31’se kira artışı niye 36? Evet bir hesaplama var ama bu hesaplama maalesef vatandaşın lehine gözükmüyor en hafifiyle. İkincisi şimdi enflasyon artışı 31 gerçekleşecek tahmini yapılıyor. Bir ay kaldı zaten şurada. Ama asgari ücret artış oranının konuşulduğu rakamlara bakıyoruz. Yüzde yirmi beş artışlar konuşuluyor. Emeklilerimizle ilgili artışlara baktığımızda daha düşük artış oranları konuşuluyor.

Bir kere şunu sormak istiyorum. Yani kira artışı 35,9’sa ve biz asla kabul etmiyoruz. Diyelim asgari ücret yüzde 25 artırılırsa bu aradaki 11 puanlık farkı asgari ücretli zaten en dipten maaş alıyor, ücret alıyor, nasıl ödeyecek? Farz-ı muhal işte 22 bin lira asgari ücret var. Yüzde 25 artış geldi. 27 bin civarı bir para oldu. Kira 10 bin lira ama kira bir yanda ne oldu? Yüzde 36 arttığında bir anda kirası 14 bin lira gibi bir rakama geldi. Alacağı aslında 4 bin lira, 5 bin lira farkın 4 bin lirası kira farkına gidiyor. Şimdi bu hesaplamaları yapanlar, lütfen bu hesaplamaları da yapsınlar ve bir kere daha ben net söylüyorum. Asgari ücret net yüzde 50 artırılmalıdır. Adaletli olan budur. Çünkü ocak ayında bir önceki yılın enflasyonu yüzde 50 gerçekleşmesine rağmen asgari ücret yüzde 30 artırıldı.

Dolayısıyla da asgari ücretlimizin oradan bir yüzde 20 alacağı var. Bu yıl sonu da yüzde 30 gerçekleşecek. Otuz bir. Bunu da üstüne koyduğumuzda en az yüzde 50 gibi bir artış olmalı ve asgari ücret net 33 bin 50 TL yapılmalıdır.”