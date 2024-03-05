BBP lideri Mustafa Destici’nin kaza yapan aracını taşıyan çekici yandı!

Mustafa Destici’nin dün Tokat’ta kaza yapan makam aracı, bu sefer de Amasya’da kazaya karıştı. Makam aracını taşıyan çekici cayır cayır yandı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, yangına ilişkin açıklama yaparak, “Yangın inceleniyor” dedi.

İHA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:06
BBP lideri Mustafa Destici’nin kaza yapan aracını taşıyan çekici yandı!
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile araçta bulunan 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından kamyonete yüklenip İstanbul’a doğru yola çıkan araç, bu sefer de Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında yeni bir kazaya karıştı. 

Edinilen bilgiye göre; aracı taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki 60 ACM 572 plakalı çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı. Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Sürücü yangını yaralanmadan atlatırken, yanan çekici ve üstündeki araç inceleme yapılmak üzere parka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİ DORUK'TAN AÇIKLAMA!

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Vali Yılmaz Doruk, “İlk bilgilere göre motordan elektrik kaynaklı bir yangın olduğunu tespit ettik. Olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kullanılmaz hale gelen çekici ve üstündeki hasar gören makam aracının inceleme yapılmak üzere parka çekildiğini anlatan Doruk, Tokat’ta tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan BBP Genel Başkanı Destici ile beraberindekilere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.


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