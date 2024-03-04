Erdoğan'dan, trafik kazası geçiren Mustafa Destici'ye 'geçmiş olsun' telefonu
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'ye 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
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