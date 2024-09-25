BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın kimdir? Mustafa Aydın nereli, eşi kim? Mustafa Aydın'ın yaşamı ve kariyeri...

Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:28

Güncelleme: 25.09.2024 - 10:28

Mustafa Aydın ve Nilüfer Özmen’in İstanbul Şişli’de gerçekleşen düğününe BDDK'nın denetlediği bankalar ve finans kuruluşları davet edildi. Düğüne katılmak zorunda hisseden şirketler, takı konusunda kararsız kalırken, bazı bankalar 150 bin TL ile 350 bin TL arasında bütçeler belirledi.

BDDK BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA AYDIN KİMDİR?



Mustafa Aydın, Gazi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği`nden 2000 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 2001 yılında TÜBİTAK Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü`nde Araştırmacı olarak başladı. 2003-2005 yılları arasında Türk Telekom Genel Müdürlüğü`nde Telekomünikasyon Mühendisi olarak devam etti. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. 2005 yılından itibaren kariyerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) devam ederek BDDK faaliyetleri kapsamındaki kuruluşların bilgi sistemlerine ilişkin mevzuat geliştirme çalışmalarında bulundu, yerinde denetimlerde görev aldı ve Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekibi çalışmalarını yürüttü. Mustafa Aydın, 2017-2019 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Philadelphia kentinde bulunan Temple Üniversitesinin “Bilgi Teknolojileri Denetimi ve Siber Güvenlik” bölümünü 4.0 not ortalaması ile okul birincisi olarak tamamlayarak ikinci yüksek lisans derecesini aldı. Eğitim süresince Temple Üniversitesi Bilgi Güvenliği departmanında görev alarak yurtdışı deneyimi kazandı. Yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde sunumlar yapan ve çeşitli akademik yayınları olan Mustafa Aydın Uluslararası Bilgi Sistemleri Denetçisi (CISA) ve Uluslararası Bilgi Güvenliği Yöneticisi (CISM) sınavlarını da başarıyla vermiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsünde Bilişim Sistemleri Bölümünde doktora tezi çalışmalarına devam eden Mustafa Aydın BDDK’da Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanı olarak görevine devam ediyor.

