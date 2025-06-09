BDDK, giriş sınavı sonuçlarına göre İstanbul’daki ana ve danışma hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere; Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (bankacılık, bilişim ve hukuk alanlarında) ile İnsan Kaynakları, Eğitim, Kurul İşleri ve Kararlar, İdari İşler ve Mali İşler müdürlüklerinde görev alacak BDDK Uzman Yardımcıları istihdam edecek. Peki, BDDK personel alımı başvurusu son gün ne zaman? BDDK 160 meslek personeli alımı başvurusu nasıl yapılır?





BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Adaylar, başvurularını 28 Mayıs - 10 Haziran 2025 tarihleri arasında, saat 23.59.59’a kadar tamamlayabilecek.

BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti ile https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden, belirtilen tarihlerde aktif hale gelecek başvuru ekranı aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

BDDK SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde istihdam edilecek personeller için uygulanacak giriş sınavı, iki aşamadan oluşacaktır: yazılı ve sözlü sınav.

Yazılı Sınav Tarihi ve Yeri

Giriş sınavının yazılı bölümü, tüm unvanlar için 29 Haziran 2025 Pazar günü, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde İstanbul'da, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde yapılacaktır.

Bilgilendirme Nereden Takip Edilecek?

Sınav sürecine dair tüm bilgilendirmeler, yalnızca Kurumun resmi internet sitesi (www.bddk.org.tr) üzerinden duyuru yoluyla yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı veya bireysel tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Takibi İçin Dijital Kanallar

Adayların sınav sürecine ilişkin detayları ve güncel bilgileri, e-Devlet Kapısı üzerinden “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.