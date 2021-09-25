Bebeği canlı canlı mezara gömenler adliyede

25 Eylül 2021 Cumartesi, 19:24

Adıyaman Belediyesi Eski Mezarlığı'nda meydana gelen ve birkaç günlük bebeğin canlı canlı gömülmesi olayının failleri olarak, polis ekipleri bebeğin annesi ve ninesini gözaltına aldı.

Bebeği canlı olarak toprağa gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı. Sorgulamalarının ardından adliyeye getirildi.

Polisin geniş güvenlik önlemi altında getirilen 2 kişi Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı’na çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.