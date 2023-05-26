Bebeği karnında ölmüştü... Genç kadın odasında ölü bulundu!

Yayınlanma: 26.05.2023 - 18:04

Güncelleme: 26.05.2023 - 18:04

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Piyalepaşa Mahallesi'nde babasının evinde bulunan ve birkaç gün önce bebeği karnında ölen Yeliz A. (34) adlı kadın, sabah saatlerinde odasında hareketsiz halde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.