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Tekstil atölyesinde ölü bulundu... Zehirlenme şüphesi var!

İstanbul Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde 1 kişi ölü bulundu. Etraftaki koku sebebiyle zehirlenme şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 12:32
Tekstil atölyesinde ölü bulundu... Zehirlenme şüphesi var!
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Terazidere Mahallesi'nde bir apartmanının bodrum katındaki tekstil atölyesinde boya ve kurutma işi yapan Murat Karaarslan’a (45) yakınları ulaşamadı. Bunun üzerine çalıştığı atölyeye giden bir arkadaşı, dışarıdan Karaarslan’ı hareketsiz şekilde masaya yığılmış şekilde görmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Atölyeye gelen polis ekipleri, kapısını kırarak girdikleri atölyede Karaarslan’ın cansız bedenine ulaştı.

“KİMYASAL BİR KOKU VAR” İDDİASI!

Polis ekipleri atölyede inceleme yaparken, Karaarslan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karaarslan’ın arkadaşı Bayram Küçük, gazetecilere, atölyenin bulunduğu yere geldiğinde kapıdan seslenmesine rağmen cevap alamadığını, ardından bodrum kata indiğini ve arkadaşını masanın üzerine yığılmış halde gördüğünü anlattı.

Küçük, içeride kimyasal bir koku olduğunu ve zehirlenme ihtimali bulunduğunu iddia etti.

 


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