Bebeğini çöpe atmıştı... Mahkeme kararını verdi

05 Nisan 2022 Salı, 18:08

Sancaktepe'de, yeni doğan bebeğini 29 Mart günü çöp konteynerine atan anne Pervin Y. geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Pervin Y., emniyetteki ifadesinde, eşi ile müşterek 5 çocuğunun olduğunu, eşinin çocuk istemediği için sorun çıkarmasından endişelenerek hamile olduğunu gizlediğini, 28 Mart günü gece saat 00.20 sıralarında bebeğin ölü olarak evde doğduğunu, eşinden korktuğu için banyoda beklettiğini, daha sonra çöp konteynerine attığını söyledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Şüpheli Pervin Y. savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliyi 'Konutunu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Pervin Y.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. İtiraz üzerine gözaltına alınan Pervin Y. 'Alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.