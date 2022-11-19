'Bebek arabası' görüntüsü yürek yakmıştı... İstiklal Caddesi'nde yaralanan Almeda ve annesinden mesaj var

19 Kasım 2022 Cumartesi, 14:28

Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Dilay Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı.

'BEBEK ARABASI' GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Saldırıda anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

TABURCU OLDULAR

Yaralı bebek ve annesi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan Dilay Sinan ve kızı Almeda Sinan çarşamba günü öğle saatlerinde taburcu edildi

MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ GÖTÜRDÜ

Evlerinde tedavileri devam eden anne ve kızı video mesaj ile kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Anne Dilay Sinan, patlama sonrası kendilerini hastaneye motosikletli iki kişinin götürdüğünü belirterek "Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dilay Sinan, hastanedeki tedavileri sürecinde destek ziyaretinde bulunanlara da teşekkür ederken, "Bizim için dua edenlerden de Allah razı olsun" diye konuştu.