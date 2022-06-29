Bebek bezindeki yükselişi KDV indirimi de durduramadı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

CHP’li Taşcıer, marketlerdeki bez fiyatlarını inceleyerek martta bebek bezinde KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e indiren kararın etkilerini gözlemledi.

Fiyatların, indirimin olmadığı şubat ayının üzerinde olduğuna dikkat çeken Taşcıer, “Üst segment markanın 3 beden 156’lı bezi şubatta 334 lirayken şimdi 389’a çıktı. Bir başka markanın 3 beden 144’lüsü, 385 liradan 465’e çıktı. Orta segment bezde 59 liradan 69’a yükseliş var. KDV indirimi yapılmadan önce 59 olan paket, bugün indirimli haliyle 73 lirayı buluyor” bilgisini paylaştı. “Bebek bezlerinin fiyatı el yakmaya devam ediyor” diyen Taşcıer, “Şubat 2021’den 2022’ye bezlerde ortalama yüzde 100’lük zam olduğunu tespit etmiştik. KDV indirimi zamları sadece bir ay için durdurmuş gibi oldu” ifadelerini kullandı.

‘KUMAŞ BAĞLIYORLAR’

Yaptıkları ev ziyaretlerinde bezdeki pahalılığının etkilerini gördüklerini söyleyen Taşcıer, “Bez yerine eski usül kumaş bağladıklarına tanık oluyoruz. Erdoğan ve partisi ‘Şöyle büyüyoruz, böyle kalkınıyoruz’ masalları anlatırken vatandaş bebek bakımında 70’lere dönüyor” dedi. Taşcıer, şunları kaydetti:

“Bebek bezi bir lüks değil, zorunlu ihtiyaç, KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli. Ancak artık bu da yetmez. Çünkü Erdoğan ve partisi iktidarda kaldığı sürece enflasyon da artmaya, hayat pahalılığı çekilmez hale gelmeye, Türk lirası değer kaybetmeye ve alım gücü düşmeye devam edecek. İktidar değişmediği sürece hayat günden güne daha da zorlaşacak. Dolayısıyla Türkiye için erken seçim bir talep değil, zorunluluk.”