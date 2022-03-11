Şahan Gökbakar, bebek bezinde KDV önergesinin reddedilmesine isyan etti: 'Muhalif bebekler bez bağlayamasın mı?'

11 Mart 2022 Cuma, 11:41

Yapılan zamlarla fiyatları 400 liranın üzerine çıkan bebek bezleri, gün Meclis gündemine geldi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, ve 20 milletvekili, bebek bezi, hasta alt bezi ve kadın hijyen ürünlerindeki fiyat artışı ve KDV oranlarında düzenleme amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Yasin Öztürk, “Bebek bezi lüks müdür? Hangi anne gösteriş olsun diye bebeğinin altına bez koyar? Hasta alt bezi lüks müdür? Hangi hasta, hangi yaşlı konfor olsun diye buna katlanır? Kadın pedi lüks müdür; hangi kadın bunu kullanmaktan kaçınabilir? Ama ne yazık ki bu ürünler fiyatları itibariyle zorunluluktan çıklıp lüks haline gelmiştir" dedi.

AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da “Çocuğuna bez alamaz durumda anneler, babalar; markete gidiyor, fiyatını görüyor, paraları yetmiyor. Kadın pedi ve hasta bezleri de aynı şekilde. Pırlantada, elmasta vergi yok bunlarda yüzde 18 KDV var. Çok ayıp” ifadelerini kullandı.

Ancak İYİ Parti'nin önergesi Genel Kurul'da yapılan oylamada AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

'MUHALİF BEBEKLER BEZ BAĞLAYAMASIN MI?'



Söz konusu karar sosyal medyada da gündem olurken; önergenin reddedilmesine bir tepki de ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi. Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımla karara isyan etti.

Ünlü komedyen, şu ifadeleri kullandı:

"Bebek bezinden KDV alınmaması ile ilgili önerge verilmiş Meclis'te. İktidar ittifakı partiler bunu reddetmiş. Amaç ne? Muhalif bebekler bez bağlayamasın mı? Bebek bezinde KDV olmayıversin yahu. Ucuzlar en azından biraz! Durumu olmayan milyonlarca anne var. Bu işin partisi mi olur?"