'Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu' toplandı

Yayınlanma: 08.01.2025 - 19:43

Güncelleme: 08.01.2025 - 19:43

'Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu', Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkililerini dinlemek üzere AKP Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında TBMM'de toplandı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, SGK Başkanı Raci Kaya, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Eren Usul ve İstanbul SGK İl Müdürü Harun Sertbaş katıldı.

Komisyon Başkanı Şan, bir önceki toplantıda idari süreç hakkında ayrıntılı bilgi verildiğini belirterek, "Komisyon olarak özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin araştırılması, yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalar ve mevzuata ilişkin alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi noktasında sağlık hizmetleri sunumunun yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu ve bu kapsamda sunulan hizmetlerin denetimini de ele almayı oldukça gerekli görüyoruz. Bu itibarla bugünkü toplantımızda Sosyal Güvenlik Kurumumuzu; sağlık hizmetleri finansmanın sağlanması, sağlık sigortası kapsamı ve özel sağlık kuruluşlarımızın bu kapsamında sundukları hizmetlerin denetlenmesi ve düzenlenmesi, özel sağlık kuruluşlarının sunduğu bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik alınması gereken tedbirler ve öneriler hakkında ayrıntılı bilgi almak davet ettik" dedi.

SGK'nin sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin temel yapı taşlarından birini oluşturduğunu söyleyen İshak Şan, "Sağlık sigortası, sağlık hizmetleri ödemeleri ve özel sağlık kuruluşlarıyla yaptığı anlaşmalar gibi hususlarda büyük önem taşımaktadırlar. Bu bağlamda kurum temsilcileri tarafından verilecek bilgiler, özel sağlık kuruluşları ile yapılan sözleşmelerde belirlenen ödeme ve hizmet sağlama şartlarının nasıl denetlendiği, bu denetimlerin, sağlık hizmetlerinin kalitesine olan katkıları, bu alandaki eksikleri tespiti ve çözüm önerileri ile geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.